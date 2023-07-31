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07:50, 31 июля 2023Экономика

Курс доллара превысил 92 рубля

Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 7 июля
СюжетКурс доллара:

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 7 июля, евро приближался к 102 рублям, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 07:30 по московскому времени доллар стоит 92,42 рубля (плюс 72 копейки к уровню предыдущего закрытия торгов), евро торгуется по 101,7 рубля (плюс 78 копеек).

Как объяснил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин в разговоре с РБК, падение рубля ускорило окончание налогового периода, в ходе которого экспортеры продавали валютную выручку ради уплаты налогов. В то же время Бабин отметил, что даже во время дополнительных продаж валюты экспортерами заметного укрепления российской валюты не произошло — это означает, что рубль, вероятно, продолжит слабеть из-за сохраняющегося дисбаланса между спросом на валюту и ее предложением.

Курс доллара от TradingView

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты также отмечают, что за последние пять недель основной экспортный сорт нефти Urals подорожал почти на 30 процентов, а дисконт к бенчмарку Brent опустился ниже 15 долларов за баррель, однако никакого влияния на рубль эта тенденция пока не оказала.

По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, из-за санкций приток валюты в России на фоне роста нефтяных котировок случится не сразу, а через некоторое время. Кроме того, теперь значительная часть расчетов за российский ведется в рублях и валютах дружественных стран. Во-первых, выручки в долларах и евро стало меньше, а во-вторых, — вернуть выручку в «дружественных» валютах в Россию бывает проблематично.

Эксперты ожидают, что по мере усиления притока валюты в страну рубль несколько укрепится, но сильного эффекта ждать не стоит. На рубль продолжат давить сжатие профицита текущего счета платежного баланса России (превышение экспорта над импортом), отток капитала из страны, а также высокий дефицит бюджета и рост импорта, объяснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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    Софья Ермакова
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