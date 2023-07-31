Минфин назвал главную причину резкого ослабления рубля

Силуанов: главная причина ослабления рубля — изменение торгового баланса

Глава Минфина России Антон Силуанов назвал главную причину резкого ослабления рубля — она заключается в изменении торгового баланса страны. Об этом министр заявил в интервью ТАСС.

Курс зависит от притоков и оттоков валюты в страну и из нее, сказал Силуанов. Сейчас импорт в Россию восстановился, а экспорт, в первую очередь нефтегазовый, сократился в денежном выражении. Среди других причин колебаний курса министр назвал сезон отпусков и уход иностранного бизнеса — оба этих обстоятельства существенно повышают спрос на валюту внутри страны.

При этом Силуанов не согласился с тем, что государству сейчас выгоден слабый рубль. Хотя он и приносит бюджету больше доходов, он также разгоняет инфляцию, из-за чего властям приходится тратить больше денег на поддержку населения — индексацию пособий, зарплат и других социальных выплат. Кроме того, на фоне низкого курса рубля ЦБ поднимает ключевую ставку, что увеличивает стоимость кредитов. «Поэтому все относительно», — заключил Силуанов.

В ЦБ разделяют мнение, что основным фактором летнего ослабления рубля стало снижение экспорта при возросшем импорте. Курс российской валюты падает с июня — в ходе торгов на Мосбирже 31 июля доллар превысил 92 рубля, а евро приближался к 102 рублям.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что рубль остается слабым несмотря на резкое подорожание основного экспортного сорта российской нефти Urals за последние пять недель. Он подорожал почти на 30 процентов, а дисконт к бенчмарку Brent опустился ниже 15 долларов за баррель. Аналитики объясняют такое явление тем, что теперь значительная часть расчетов за российский ведется в рублях и валютах дружественных стран, а на рубль давят сжатие профицита текущего счета платежного баланса России (превышение экспорта над импортом), отток капитала из страны, а также высокий дефицит бюджета.

