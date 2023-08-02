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12:17, 2 августа 2023Экономика

Курс евро превысил 102 рубля

Курс евро на торгах превысил 102 рубля

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

В ходе торгов в среду, 2 августа, курс евро поднялся выше 102 рублей. К 12:05 по московскому времени европейская валюта стоила 102,007 рубля, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 20 июля.

В то же время курс доллара вырос на 55 копеек, до 92,88 рубля, а юаня — на 9 копеек, до 12,93 рубля.

В Минфине главной причиной ослабления национальной валюты называют изменение торгового баланса. Как говорил глава министерства Антон Силуанов, курс зависит от притоков и оттоков валюты в страну и из нее. Сейчас импорт в Россию восстановился, а экспорт, в первую очередь нефтегазовый, сократился в денежном выражении. Еще среди причин назвался сезон отпусков и уход иностранного бизнеса с российского рынка.

Как говорил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, слабый рубль приведет к росту цен и сжатию спроса.

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    Платон Щукин
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