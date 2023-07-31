В Госдуме описали влияние слабого рубля на жизнь россиян

Депутат Делягин: слабый рубль приведет к росту цен и увеличению бедности

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва» перечислил последствия ослабления курса рубля. К ним он отнес рост цен, увеличение бедности, сжатие спроса.

Кроме того, отметил он, высокие курсы доллара и евро приведут к торможению российской экономики. «Если вы хотите что-то производить, то вы должны купить импортное оборудование для производства. А оно растет в цене. Соответственно, вы лишаетесь возможности что-то производить», — объяснил Делягин.

Парламентарий раскритиковал слова главы Минфина Антона Силуанова, который объяснил ослабление курса нацвалюты влиянием сезона отпусков. По мнению Делягина, министр преувеличил значение этого фактора, ведь «огромное количество людей не может ехать отдыхать за границу, потому что у них нет для этого денег, у нас не середина нулевых».

31 июля курс доллара на открытии торгов на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 7 июля, евро приближался к 102 рублям. На момент публикации западные валюты стоили 91,5 и 100,97 рубля соответственно.