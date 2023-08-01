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14:17, 1 августа 2023Экономика

Средняя цена российской нефти превысила потолок

Минфин РФ: средняя цена Urals в январе-июле упала в 1,5 раза, до $53,94 за барр.

Фото: Maria Lupan / Unsplash

По итогам июля средняя цена ключевого российского экспортного сорта нефти Urals достигла 64,37 доллара за баррель и впервые превысила потолок, установленный странами «Большой семерки» (G7) с 5 декабря 2022 года. Однако стоимость топлива остается ниже показателя июля прошлого года в 78,41 доллара за баррель. Такие данные приводит Минфин России.

Средняя стоимость с начала года (январь-июль) составила 53,94 доллара за баррель. Это в 1,5 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Brent от TradingView

Дисконт на российскую нефть к эталонному сорту Brent составил 19,6 процента, при этом за последние недели спред уменьшился, пишет «Интерфакс». Размер скидки на Urals опустился ниже 20 процентов впервые с весны 2022 года.

Российское топливо дорожает параллельно с Brent. Цены растут под давлением сокращения добычи Саудовской Аравией и заявления России о снижении экспорта на 500 тысяч баррелей в сутки в августе. Кроме того, на фоне сокращения добычи падает российский экспорт нефти. Таким образом, подъем цен на Urals происходит одновременно с резким падением экспортных поставок, что может говорить о дефиците предложения.

Причем, как это было ранее, положительная динамика Urals не оказывает никакого влияния на российскую валюту. Курс доллара на Мосбирже в ходе торгов 31 июля превышал 92 рубля впервые с 7 июля. На момент написания материала доллар торгуется на уровне 91,8 рубля, евро — 100,7 рубля.

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    Мария Грушко
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