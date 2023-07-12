Продажи российской нефти упали до минимума с февраля

Bloomberg: экспорт российской нефти упал на миллион баррелей в сутки до минимума с февраля

За неделю, завершившуюся 9 июля, экспорт российской нефти сократился до 2,86 миллиона баррелей в сутки, что более чем на миллион баррелей меньше, чем в предыдущие периоды. Это стало минимальным значением с февраля 2023 года. Об этом со ссылкой на данные систем отслеживания судов сообщает Bloomberg.

Основной объем падения пришелся на западные порты, причем на этот раз ситуация не связана с ремонтами, что стало причиной снижения поставок две недели назад.

Ситуация не повлияла на европейский рынок ввиду незначительного числа покупателей, но стала ощутимой в Азии. Совокупный объем экспортных пошлин в указанный период снизился на 29 процентов по сравнению с предыдущей неделей. При этом объемы переработки внутри страны выросли до максимума за последние 12 недель.

Такая динамика наблюдается на фоне обещания российских властей с августа сократить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия, основной партнер страны по ОПЕК+, одобрила новый подход, поскольку он более эффективен и измерим, чем сокращение добычи, на которое Москва пошла с марта.

Предыдущие действия России по поддержанию стабильности на нефтяном рынке вызывали подозрения со стороны ОПЕК+ и участников, особенно с учетом закрытия данных по добычи нефти и газа. На фоне текущего сокращения нефтяные котировки начали расти, стоимость сорта Brent приближается к 80 долларам за баррель.

Ранее Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы России в июне сократились до минимума с февраля, а по итогам первого полугодия падение по сравнению с прошлогодними показателями составило 47 процентов (3,38 триллиона рублей).

Также в начале этой недели Bloomberg сообщил, что индийская компания Gatik Ship Management, которая с прошлого года занималась перевозкой российской нефти, лишилась почти всех своих танкеров. В апреле она управляла 42 судами, к настоящему времени у нее остались только четыре. Оператор лишился возможности страховать грузы в западных компаниях из-за подозрений в содействии обходу потолка цен.