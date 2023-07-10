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16:53, 10 июля 2023Экономика

Помогавшую продавать российскую нефть компанию разгромили

Equasis: Россия лишилась подавляющей части «теневого» нефтетанкерного флота
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Vadim Fomenok / Unsplash

К началу июля 2023 года Россия лишилась большей части теневого танкерного флота для перевозки нефти. К настоящему времени компания Gatik Ship Management управляет лишь четырьмя судами, лишившись за несколько месяцев доступа к нескольким десяткам транспортных средств, сообщает Bloomberg со ссылкой на международную морскую базу данных Equasis.

В апреле флотилия индийской фирмы, помогающей Москве перевозить сырую нефть морским путем в условиях международных санкций, насчитывала 42 танкера. Однако уже к июлю численность сократилась на 38 судов на фоне потери доступа к страхованию транспортных средств из-за нарушения запрета стран «Большой семерки» (G7) на перевозку российской нефти стоимостью выше 60 долларов за баррель. Вскоре после этого суда Gatik лишились классификации собственных судов в Lloyd's Register — ключевой службе, подтверждающей базовые технические стандарты.

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Несмотря на это, суда, которые больше не находятся под коммерческим управлением Gatik, продолжают перевозить российскую нефть. В настоящее время они находятся под контролем различных зарубежных фирм, структура собственности которых остается неизвестной. При этом аналитики пока не могут предсказать, какая судьба будет ждать эти суда в обозримом будущем.

О возможных проблемах с перевозкой российской нефти судами под управлением Gatik сообщалось еще в конце мая. Тогда речь шла о риске лишения сертификации 21 судна на фоне нарушения санкционного режима. Соответствующие сертификаты британской фирмы Lloyd's Register необходимы для получения страховки на перевозку и входа в порты.

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    Анатолий Акулов
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