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11:40, 26 мая 2023Экономика

Перевозившая российскую нефть компания лишится сертификации судов

Reuters: индийскую Gatik, перевозившую нефть из России, лишат сертификации 21 судна
СюжетСанкции против России:

Фото: Cooper Neill / Reuters

Индийская компания Gatik Ship Management, которая перевозила российскую нефть, с 3 июня лишится сертификатов у 21 судна. Фирма подозревается в нарушении санкций, сообщает Reuters.

Сертификаты для танкеров собирается отозвать британская фирма Lloyd's Register, которая предоставляет услуги по проверке мореходных качеств судов. Эти сертификаты необходимы для получения страховки на перевозку и входа в порты.

«Lloyd's Register стремится содействовать соблюдению правил санкций в отношении торговли российской нефтью. При наличии доказательств мы отменяем класс обслуживания для любых судов, которые, по мнению соответствующих властей, нарушают международные санкции», — заявили в компании.

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Зарегистрированная в Мумбаи Gatik появилась на рынке в 2022 году, когда Запад начал вводить санкции против российской нефти. По данным VesselsValue, которая отслеживает продажу и покупку морского транспорта, компания начала наращивать свой флот с прошлого лета. Сейчас он насчитывает около 50 танкеров, 21 из которых были сертифицированы Lloyd's Register, а 11 получили сертификацию от Индийского регистра судоходства (IRClass).

По информации подразделения судового брокера Clarkson Research Services, Gatik входит в топ-10 крупнейших владельцев танкеров Aframax, которые перевозят около 700 тысяч баррелей сырой нефти за рейс.

В апреле Международная группа клубов взаимного страхования (P&I Clubs) лишила индийскую фирму страховки для 34 судов за планы перевозки российской нефти по цене дороже 60 долларов за баррель. Страховка покрывала потери компании от столкновения или разлива.

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После введения санкций против российской нефти, в мире возник флот «таинственных танкеров», размер которого оценивают примерно в 600 судов, или около 10 процентов от всех крупных танкеров в мире. «Теневым флотом» управляют через секретные офшорные структуры, которые позволяют уклоняться от западных ограничений. «Королями» на рынке перевозок российской нефти стали небольшие компании из Гонконга и Дубая, чей объем поставок вырос до 1,4 миллиона баррелей сырой нефти в день — это больше, чем мировые гиганты транспортировали до введения западных санкций против России.

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Вячеслав Агапов
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