Перевозившая российскую нефть компания лишится сертификации судов

Reuters: индийскую Gatik, перевозившую нефть из России, лишат сертификации 21 судна

Индийская компания Gatik Ship Management, которая перевозила российскую нефть, с 3 июня лишится сертификатов у 21 судна. Фирма подозревается в нарушении санкций, сообщает Reuters.

Сертификаты для танкеров собирается отозвать британская фирма Lloyd's Register, которая предоставляет услуги по проверке мореходных качеств судов. Эти сертификаты необходимы для получения страховки на перевозку и входа в порты.

«Lloyd's Register стремится содействовать соблюдению правил санкций в отношении торговли российской нефтью. При наличии доказательств мы отменяем класс обслуживания для любых судов, которые, по мнению соответствующих властей, нарушают международные санкции», — заявили в компании.

Зарегистрированная в Мумбаи Gatik появилась на рынке в 2022 году, когда Запад начал вводить санкции против российской нефти. По данным VesselsValue, которая отслеживает продажу и покупку морского транспорта, компания начала наращивать свой флот с прошлого лета. Сейчас он насчитывает около 50 танкеров, 21 из которых были сертифицированы Lloyd's Register, а 11 получили сертификацию от Индийского регистра судоходства (IRClass).

По информации подразделения судового брокера Clarkson Research Services, Gatik входит в топ-10 крупнейших владельцев танкеров Aframax, которые перевозят около 700 тысяч баррелей сырой нефти за рейс.

В апреле Международная группа клубов взаимного страхования (P&I Clubs) лишила индийскую фирму страховки для 34 судов за планы перевозки российской нефти по цене дороже 60 долларов за баррель. Страховка покрывала потери компании от столкновения или разлива.

После введения санкций против российской нефти, в мире возник флот «таинственных танкеров», размер которого оценивают примерно в 600 судов, или около 10 процентов от всех крупных танкеров в мире. «Теневым флотом» управляют через секретные офшорные структуры, которые позволяют уклоняться от западных ограничений. «Королями» на рынке перевозок российской нефти стали небольшие компании из Гонконга и Дубая, чей объем поставок вырос до 1,4 миллиона баррелей сырой нефти в день — это больше, чем мировые гиганты транспортировали до введения западных санкций против России.