Новыми «королями российской нефти» оказались шесть малоизвестных компаний

Bloomberg: шесть компаний из Гонконга и Дубая стали лидерами перевозок российской нефти

В декабре шесть малоизвестных компаний Гонконга и Дубая стали новыми «королями» на рынке российской нефти, сообщает Bloomberg.

Небольшие компании из Китая и ОАЭ суммарно перевозили около 1,4 миллиона баррелей сырой нефти в день — это больше, чем торговые гиганты Trafigura Group или Vitol Group транспортировали до введения западных санкций против России. Каким образом малоизвестные компании финансировали поставки минимум на два миллиарда долларов в месяц, неизвестно, отмечает Bloomberg.

Крупнейшим поставщиком стала Nord Axis, зарегистрированная в феврале 2022-го в Гонконге. В декабре 2022 года компания закупала 521 тысячу баррелей российской нефти в день. Чуть меньшие показатели у дубайской Tejarinaft, перевозившей по 244 тысячи баррелей в день, и QR Trading, которая покупала у «Сургутнефтегаза» 199 тысяч баррелей в день. В числе лидеров также оказались гонконгские Concept Oil Services (перевозила 152 тысячи баррелей российской нефти), Coral Energy (121 тысячу баррелей сырья) и Bellatrix Energy (151 тысячу баррелей).

По мере ужесточения западных санкций против России возник флот «таинственных танкеров». Эксперты оценили размер этого «теневого» флота примерно в 600 судов, или около 10 процентов от всех крупных танкеров в мире. Некоторые перевозчики купили танкеры у европейцев, другие сдавали старые судна, которые в противном случае могли бы оказаться на свалке.