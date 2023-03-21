Падение цен на нефть объяснили

Аналитик Юшков спрогнозировал повышение цен на нефть во втором полугодии

Падение цен на нефть связано с монетарными факторами, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил причины изменения стоимости фьючерсов, а также спрогнозировал их рост в дальнейшем.

В ходе торгов 20 марта цены на нефть эталонной марки Brent опустились ниже 71 доллара за баррель, что является антирекордом с 20 декабря 2021 года.

Причины падения

Цену на нефть сейчас толкают вниз монетарные факторы, убежден Юшков. Во-первых, игроки финансового рынка предпочитают продавать биржевые инструменты и уходить в наличные, в связи с предбанкротными историями банков в США и Европе.

Они просто начинают распродавать фьючерсы на разные товары, в том числе на нефть, поэтому они дешевеют Игорь Юшков аналитик

Во-вторых, несмотря на тяжелую ситуацию в банковском секторе регуляторы в США и Евросоюзе не собираются менять монетарную политику в области борьбы с инфляцией, отметил собеседник «Ленты.ру».

«Федеральная резервная система и Европейский центральный банк поднимают ставку, кредиты становятся дорогими. С одной стороны, это уменьшает денежную массу, инфляция замедляется, а, с другой стороны, кредиты становятся дорогими, соответственно, их берут меньше, меньше денег попадает на биржу и меньше покупают фьючерсы на нефть. А когда спрос на фьючерсы снижается, падает и цена», — сообщил он.

Ожидания

Многие в первом полугодии, напротив, ожидали роста цен, отметил Юшков. Большие надежды возлагались на Китай, который якобы обеспечит всплеск спроса после снятия коронавирусных ограничений. В то же время предполагалось, что Россия снизит объемы экспорта из-за санкций.

«Были ожидания, что это создаст дефицит, и многие заранее начинали покупать фьючерсы, ожидая роста цен, но, как мы видим, в Китае растет объем потребления, но довольно плавно. Что касается России, мы довольно успешно перестроили объемы экспорта, полностью ушли на азиатские рынки, даже увеличили экспорт морским транспортом», — высказался аналитик.

Поэтому фундаментальные факторы не так сильно толкают цену на нефть вверх, монетарные факторы побеждают, цена снижается Игорь Юшков аналитик

Во втором полугодии ситуация изменится, и цены на нефть начнут расти, полагает он. Дело в том, что США планируют завершить цикл поднятия ставки и, возможно, перейдут к стимулированию экономики путем ее снижения. «Соответственно, появятся дешевые кредиты, все будут покупать, в том числе фьючерсы на нефть, на них спрос будет расти и цена», — пояснил Юшков.

С другой стороны, мировое потребление нефти растет, а добыча нет, обратил внимание аналитик. Поэтому во втором полугодии больше шансов, что образуется тот самый дефицит предложения на рынке и цены будут расти, считает он.

За пять рабочих дней на прошлой неделе Brent рухнула на 11,9 процента, а WTI — на 13 процентов. Такая динамика стала самым значительным недельным снижением с августа 2022-го для европейской нефти и с июня — для американской.