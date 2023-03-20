Цены на нефть установили новый антирекорд с декабря 2021 года

Стоимость Brent упала ниже 71 доллара за баррель с 20 декабря 2021 года

В ходе торгов 20 марта цены на нефть эталонной марки Brent опустились ниже 71 доллара за баррель, установив антирекорд с 20 декабря 2021 года, свидетельствуют данные биржи ICE. WTI падала ниже 65 долларов за баррель впервые со 2 декабря 2021-го.

В нижней точке стоимость майских фьючерсов Brent опускалась до 70,56 доллара за баррель. По состоянию на 10:24 по московскому времени она скорректировалась до 71,06 доллара (минус 2,62 процента к предыдущему закрытию торгов).

Стоимость майских фьючерсов американской марки WTI на минимуме составляла 64,76 доллара за баррель. К 10:24 цены поднялись до 65,16 доллара (минус 2,64 процента).

Нефть дешевеет вторую неделю на фоне опасений, что кризис в мировом банковском секторе может вызвать глобальную рецессию, которая, в свою очередь, приведет к снижению спроса на топливо, отмечают аналитики Reuters. https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-edges-up-historic-swiss-banks-deal-central-banks-support-2023-03-20/ Кроме того, понижательное давление на нефтяные котировки оказывают ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС).

За пять рабочих дней на прошлой неделе Brent рухнула на 11,9 процента, а WTI — на 13 процентов. Такая динамика стала самым значительным недельным снижением с августа 2022-го для европейской нефти и с июня — для американской.