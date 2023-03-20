Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:50, 20 марта 2023Экономика

Аналитик допустил снижение потолка цен G7 на российскую нефть

Аналитик Миронюк допустил снижение потолка цен G7 на нефть РФ в марте до $55 за баррель

Фото: Unsplash

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что позиции Евросоюза и стран «Большой семерки» (G7) о коррекции потолка цен на российскую нефть диаметрально расходятся. Его слова приводит РИА Новости.

Миронюк допустил снижение потолка цен G7 на российскую нефть и предположил, что страны могут выбрать компромиссный вариант и символически уменьшить ограничения на 5 долларов, до 55 долларов за баррель. Аналитик указал на мнение президента США Джо Байдена, который на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о желании сохранить санкции в прежнем виде.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Новый нефтяной механизм. Сможет ли Россия противодействовать потолку цен на нефть?
Новый нефтяной механизм.Сможет ли Россия противодействовать потолку цен на нефть?
13 декабря 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

«Более жесткие ограничения могут привести к дальнейшему снижению добычи, хотя это и не подтверждается российскими официальными лицами. Следовательно, и цена на международных торговых площадках может вырасти до уровней, способных повлиять на стагнацию экономического роста в США и ЕС», — отметил он.

Эксперт добавил, что экономики Польши и Литвы также зависят от цен на энергоресурсы, однако их влияние на рост ВВП не такое ощутимое. Для этих государств важна политическая позиция в отношении России, заключил Миронюк.

Ранее помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть. Она уточнила, что это должно произойти в марте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало на видео подвиг российского сержанта
В Совфеде порассуждали о возможности возвращения смертной казни
Рецидивист зарезал бывшую жену в российском городе
Медведев назвал главный порок системы международного публичного права
Занятия сексом назвали альтернативой спортивным тренировкам
Начато расследование убийства командира взвода ППС в Херсонской области
В Латвии начались учения НАТО
В Европе признали отставание военной промышленности
58-летняя блогерша с покрытым татуировками телом ответила на хейт в сети
Стало известно об обнаружении взрывчатки в упавшем в Тульской области дроне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.