Аналитик допустил снижение потолка цен G7 на российскую нефть

Аналитик Миронюк допустил снижение потолка цен G7 на нефть РФ в марте до $55 за баррель

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что позиции Евросоюза и стран «Большой семерки» (G7) о коррекции потолка цен на российскую нефть диаметрально расходятся. Его слова приводит РИА Новости.

Миронюк допустил снижение потолка цен G7 на российскую нефть и предположил, что страны могут выбрать компромиссный вариант и символически уменьшить ограничения на 5 долларов, до 55 долларов за баррель. Аналитик указал на мнение президента США Джо Байдена, который на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о желании сохранить санкции в прежнем виде.

«Более жесткие ограничения могут привести к дальнейшему снижению добычи, хотя это и не подтверждается российскими официальными лицами. Следовательно, и цена на международных торговых площадках может вырасти до уровней, способных повлиять на стагнацию экономического роста в США и ЕС», — отметил он.

Эксперт добавил, что экономики Польши и Литвы также зависят от цен на энергоресурсы, однако их влияние на рост ВВП не такое ощутимое. Для этих государств важна политическая позиция в отношении России, заключил Миронюк.

Ранее помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть. Она уточнила, что это должно произойти в марте.