США нанесли удар по «теневому флоту» России

Bloomberg: компанию Gatik лишили страховки за перевозку российской нефти по цене выше $60

Нефтяную танкерную компания Gatik Ship Management, перевозившую российскую нефть, лишили стандартной отраслевой страховки после того, как она нарушила ценовой потолок «Большой семерки» (G7) на нефть. Об этом пишет Bloomberg.

По словам источника агентства, индийская Gatik планировала перевозить нефть, купленную по ценам выше установленных G7. Страховка, которую аннулировали, покрывала потери компании от столкновения или разлива. Таким образом США, предоставляющие страховку, нанесли удар по «теневому флоту» России.

Ранее правительство США утверждало, что некоторые нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть в Азию, используют обманную тактику с целью обойти установленное Вашингтоном ограничение цен.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря прошлого года. В начале февраля заработали аналогичные меры в отношении нефтепродуктов. По оценке Bloomberg, в феврале нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 46 процентов в годовом выражении.