Курсы евро и доллара рекордно выросли. Почему падает рубль и что будет с курсом валют дальше?
Во время торгов в среду, 2 августа, курсы доллара и евро рекордно подскочили. На утренних торгах на Московской бирже европейская валюта превысила 102 рубля, а к концу торгов стоила уже больше 103. По сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня европейская валюта подорожала на 1,749 рубля (плюс 1,72 процента). Одновременно дорожал и доллар: стоимость американской валюты перевалила за 94 рубля.
Для всех основных валют российской внешней торговли эти значения стали рекордом с марта 2022 года. При этом еще в начале июля эксперты обещали рублю скорый рост. Аналитики предполагали, что в среднесрочной перспективе курс будет находиться в коридоре 80-90 рублей за доллар. Некоторые и сейчас верят, что ослабление продлится недолго.
Почему растут курсы иностранных валют
Основным фактором, влияющим на российскую валюту в условиях нынешних ограничений ЦБ (предельный размер вывода валюты, запрет на снятие наличных долларов и евро со счетов), остается соотношение импорта и экспорта в денежном выражении. Последний в первую очередь зависит от нефтегазовых доходов. Экспортные доходы России до февраля 2022 года составляли 35-40 миллиардов долларов в месяц. В апреле-мае 2023-го они снизились до 12 и 11 миллиардов соответственно. По оценкам Минфина, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-июнь сократились на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,38 триллиона рублей. В целом поступления в бюджет оказались ниже показателей прошлого года на 12 процентов, составив 12,38 триллиона рублей.
составили нефтегазовые доходы бюджета России
В ведомстве объясняли, что это связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа.
Еще один фактор ослабления рубля — изменение торгового баланса: курс зависит от притоков и оттоков валюты в страну и из нее, говорил министр финансов Антон Силуанов.
Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, — спрос на валюту также растет
Кроме того, ситуация усугубляется продолжающимся выводом валюты не только нерезидентами, выходящими из активов в РФ, но и российскими лицами. «Рубль слабеет в отсутствие предложения валюты. Спрос на валюту предъявляют импортеры, крупный бизнес в рамках выкупа долей недружественных нерезидентов. Часть валюты оседает на зарубежных счетах, объемы торгов на бирже остаются низкими», — пояснил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.
Еще одним фактором стало восстановление поставок из-за границы и снижение цен на российские товары в мире. При этом спрос на наличную валюту летом вырос из-за сезона отпусков, снижения деловой активности и политических рисков, из-за которых доллары и евро покупали как средство сбережения.
Что ждет рубль в будущем
Некоторые аналитики уверены, что нынешний спад будет для российской валюты временным. Как говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, рубль сможет восстановить свои позиции уже в августе.
Оценки не меняем: ожидания на август по-прежнему сводятся к восстановлению рубля и падению доллара ниже 90, а евро под 100
Иные допускают, что в текущем году евро может вырасти и до 105-110 рублей, доллару прогнозируют рост до 96 рублей. Как пояснял главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников, ключевым драйвером роста валют по отношению к рублю остаются опасения насчет дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей госбюджета.
Скорее всего, в августе доллар будет колебаться в рамках диапазона 90-95 рублей, а евро — 99-104 рубля
Российские власти подчеркивают, что для страны важен предсказуемый курс рубля. «Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так», — подтвердил Силуанов, отметив в то же время, что курс оказывает влияние на инфляцию, на незащищенные слои населения. «Для поддержки людей потребуется больше денег — индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета», — констатировал он.
На пользу рублю сейчас играют подорожание нефти на мировых рынках и валютные интервенции в рамках бюджетного правила, однако этого недостаточно для удовлетворения повышенного спроса на валюту для закупки импорта. «Подъем цен на нефть и сужение ценового спреда между Brent и Urals транслируются в улучшение позиций рубля с временным лагом, вероятнее всего, ближе к осени», — заключил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.