Курсы евро и доллара рекордно выросли. Почему падает рубль и что будет с курсом валют дальше?

Курсы евро и доллара обновили максимумы с марта 2022 года

Во время торгов в среду, 2 августа, курсы доллара и евро рекордно подскочили. На утренних торгах на Московской бирже европейская валюта превысила 102 рубля, а к концу торгов стоила уже больше 103. По сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня европейская валюта подорожала на 1,749 рубля (плюс 1,72 процента). Одновременно дорожал и доллар: стоимость американской валюты перевалила за 94 рубля.

Для всех основных валют российской внешней торговли эти значения стали рекордом с марта 2022 года. При этом еще в начале июля эксперты обещали рублю скорый рост. Аналитики предполагали, что в среднесрочной перспективе курс будет находиться в коридоре 80-90 рублей за доллар. Некоторые и сейчас верят, что ослабление продлится недолго.

Почему растут курсы иностранных валют

Основным фактором, влияющим на российскую валюту в условиях нынешних ограничений ЦБ (предельный размер вывода валюты, запрет на снятие наличных долларов и евро со счетов), остается соотношение импорта и экспорта в денежном выражении. Последний в первую очередь зависит от нефтегазовых доходов. Экспортные доходы России до февраля 2022 года составляли 35-40 миллиардов долларов в месяц. В апреле-мае 2023-го они снизились до 12 и 11 миллиардов соответственно. По оценкам Минфина, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-июнь сократились на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,38 триллиона рублей. В целом поступления в бюджет оказались ниже показателей прошлого года на 12 процентов, составив 12,38 триллиона рублей.

12,38 триллиона рублей составили нефтегазовые доходы бюджета России

В ведомстве объясняли, что это связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа.

Еще один фактор ослабления рубля — изменение торгового баланса: курс зависит от притоков и оттоков валюты в страну и из нее, говорил министр финансов Антон Силуанов.

Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, — спрос на валюту также растет Антон Силуанов министр финансов России

Кроме того, ситуация усугубляется продолжающимся выводом валюты не только нерезидентами, выходящими из активов в РФ, но и российскими лицами. «Рубль слабеет в отсутствие предложения валюты. Спрос на валюту предъявляют импортеры, крупный бизнес в рамках выкупа долей недружественных нерезидентов. Часть валюты оседает на зарубежных счетах, объемы торгов на бирже остаются низкими», — пояснил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

Еще одним фактором стало восстановление поставок из-за границы и снижение цен на российские товары в мире. При этом спрос на наличную валюту летом вырос из-за сезона отпусков, снижения деловой активности и политических рисков, из-за которых доллары и евро покупали как средство сбережения.

Что ждет рубль в будущем

Некоторые аналитики уверены, что нынешний спад будет для российской валюты временным. Как говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, рубль сможет восстановить свои позиции уже в августе.

Оценки не меняем: ожидания на август по-прежнему сводятся к восстановлению рубля и падению доллара ниже 90, а евро под 100 Михаил Зельцер эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Иные допускают, что в текущем году евро может вырасти и до 105-110 рублей, доллару прогнозируют рост до 96 рублей. Как пояснял главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников, ключевым драйвером роста валют по отношению к рублю остаются опасения насчет дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей госбюджета.

Скорее всего, в августе доллар будет колебаться в рамках диапазона 90-95 рублей, а евро — 99-104 рубля Евгений Шатов партнер Capital Lab

Российские власти подчеркивают, что для страны важен предсказуемый курс рубля. «Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так», — подтвердил Силуанов, отметив в то же время, что курс оказывает влияние на инфляцию, на незащищенные слои населения. «Для поддержки людей потребуется больше денег — индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета», — констатировал он.

На пользу рублю сейчас играют подорожание нефти на мировых рынках и валютные интервенции в рамках бюджетного правила, однако этого недостаточно для удовлетворения повышенного спроса на валюту для закупки импорта. «Подъем цен на нефть и сужение ценового спреда между Brent и Urals транслируются в улучшение позиций рубля с временным лагом, вероятнее всего, ближе к осени», — заключил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.