Курсу рубля пообещали рост

Аналитик Дужинский: курс рубля уже достиг минимума и вскоре начнет укрепляться к доллару

Значительное ослабление курса российского рубля к американскому доллару произошло на фоне ряда факторов, включая завершение налогового периода, наращивание объемов импорта и другие. Однако в дальнейшем российская валюта начнет постепенно укрепляться, приводят слова аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского «Известия».

«Текущее ослабление больше вызвано сезонными факторами — в частности, окончанием налогового периода и снижением спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров», — прокомментировал он. Аналитик считает, что стоимость нацвалюты уже достигла минимального значения. В среднесрочной перспективе курс будет находиться в коридоре 80-90 рублей за доллар, предположил он.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, укреплению рубля к доллару может способствовать изменение денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) и повышение ключевой ставки. Если это произойдет, во втором полугодии курс рубля может укрепиться до 80 рублей за доллар.

Ранее курс доллара достиг планки 90 рублей в ходе дневной сессии торгов на Мосбирже, прибавив почти полтора процента с начала дня. Это произошло впервые с марта прошлого года.

Первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева связала ослабление курса рубля к доллару с сокращением профицита торгового баланса России. Представитель регулятора также уверила, что риски финансовой стабильности отсутствуют.