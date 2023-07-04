Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:44, 4 июля 2023Экономика

Курсу рубля пообещали рост

Аналитик Дужинский: курс рубля уже достиг минимума и вскоре начнет укрепляться к доллару

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Значительное ослабление курса российского рубля к американскому доллару произошло на фоне ряда факторов, включая завершение налогового периода, наращивание объемов импорта и другие. Однако в дальнейшем российская валюта начнет постепенно укрепляться, приводят слова аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского «Известия».

«Текущее ослабление больше вызвано сезонными факторами — в частности, окончанием налогового периода и снижением спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров», — прокомментировал он. Аналитик считает, что стоимость нацвалюты уже достигла минимального значения. В среднесрочной перспективе курс будет находиться в коридоре 80-90 рублей за доллар, предположил он.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, укреплению рубля к доллару может способствовать изменение денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) и повышение ключевой ставки. Если это произойдет, во втором полугодии курс рубля может укрепиться до 80 рублей за доллар.

Материалы по теме:
Курсы валют резко взлетели. Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?
Курсы валют резко взлетели. Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?
13 июня 2023
Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года. Что привело к ослаблению рубля?
Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года. Что привело к ослаблению рубля?
26 июня 2023

Ранее курс доллара достиг планки 90 рублей в ходе дневной сессии торгов на Мосбирже, прибавив почти полтора процента с начала дня. Это произошло впервые с марта прошлого года.

Первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева связала ослабление курса рубля к доллару с сокращением профицита торгового баланса России. Представитель регулятора также уверила, что риски финансовой стабильности отсутствуют.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском фронте

    В Лондоне возобновили расследование погубившего карьеру Бориса Джонсона дела

    Раскрыт город с самым дорогим «все включено» в России

    Женщина бросила работу и стала делать копилки из настоящих поросят

    Дэниел Рэдклифф впервые рассказал о воспитании сына

    Девочка из Дагестана побывала в Кремле и встретилась с Путиным

    Румыния попросила приехать немецких солдат из-за провала контрнаступления ВСУ

    В Белоруссии предложили убежище монахам Киево-Печерской лавры

    Поставки риса и сахара оказались под угрозой из-за засухи в одной стране

    Рухнувший беспилотник самолетного типа нашли в деревне в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости