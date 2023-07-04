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14:36, 4 июля 2023Экономика

Курс доллара достиг 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с марта прошлого года достиг 90 рублей, с начала дня он вырос почти на полтора процента, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:37 он торгуется по 89,95 рубля, евро также впервые более чем за 15 месяцев превысил 98 рублей. Юань подходит к уровню 12,5 рубля.

Ослабление рубля ускоряется вторую неделю подряд. С момента мятежа ЧВК «Вагнер» доллар и евро прибавили уже более пяти рублей, причем их рост наблюдался даже во время завершения налогового периода.

Год назад обе валюты были в полтора раза дешевле. Главной причиной такой тенденции стало сокращение нефтегазовых доходов, что снижает приток долларов и евро на биржу. В результате валютных ограничений Центробанка России курс рубля практически полностью зависит от динамики экспорта и импорта в денежном выражении.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин не исключил, что ослабление рубля заставило регулятор перейти к ужесточению кредитной политики, чтобы не допустить роста инфляции. Вместе с тем в прошлом году усилия регулятора ослабить переукрепленный рубль за счет снижения ставки не принесли результата из-за самого характера формирования курса.

Курс доллара от TradingView
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    Платон Щукин
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