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18:10, 2 августа 2023Экономика

Курс евро превысил 103 рубля

Курс евро на торгах на Московской бирже превысил 103 рубля

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Курс евро на торгах на Московской бирже в среду, 2 августа, превысил 103 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

Максимальная цена была зафиксирована в 18:07 по московскому времени, когда евро достиг 103,24 рубля. По сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня европейская валюта подорожала на 1,749 рубля (плюс 1,72 процента).

Курс доллара от TradingView

Продолжает расти и курс доллара, который ранее преодолел отметку в 94 рубля. По состоянию на время написания материала американская валюта торгуется около отметки 94,16 (плюс 1,99 процента к цене вторника 1 августа).

Министр финансов России Антон Силуанов ранее объяснил резкое ослабление национальной валюты изменением торгового баланса страны. Курс рубля зависит от притоков и оттоков валюты в страну и из нее, отметил глава ведомства. При этом импорт в Россию сейчас восстановился, а экспорт, в первую очередь, нефтегазовый, напротив, сократился в денежном выражении. Силуанов также отметил влияние сезона отпусков и ухода иностранных компаний из России на курс рубля — обе причины значительно повышают спрос на валюту внутри страны.

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