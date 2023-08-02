Вероятность роста курса евро до 110 оценили

Главный аналитик ПСБ спрогнозировал рост евро до 105-110 рублей до конца года

В текущем году курс евро может подняться до 105-110 рублей, допустил главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, курс не вырастет до таких значений в ближайшее время, поскольку доллар растет на внешних рынках. Однако до конца года вероятность достижения этой планки есть. По доллару ближайший уровень сопротивления — 96 рублей, спрогнозировал эксперт.

Жильников объяснил, что ключевым драйвером роста валют по отношению к рублю остаются опасения насчет дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей госбюджета и счета текущих операций.

В ходе торгов 2 августа курс доллара снова превысил отметку в 93 рубля и движется к 94 рублям. Евро на момент написания материала торгуется на уровне 102,5 рубля.