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14:49, 28 декабря 2023Экономика

Центробанк объявил о возобновлении продаж валюты

Центробанк сообщил о возобновлении продаж валюты с 9 января 2024 года

Фото: Unsplash

Банк России с 9 января 2024 года возобновляет проведение на внутреннем валютном рынке операций, связанных с пополнением или расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Объем и направленность операций формируется после того, как Минфин на третий рабочий день месяца определяет объем покупки или продажи валюты в рамках бюджетного правила (зависит от величины нефтегазовых доходов за минувший месяц). Эту сумму скорректируют на минус 11,8 миллиарда рублей в день, что складывается из двух факторов.

Во-первых, с 10 августа по 31 декабря ЦБ в целях поддержания курса рубля откладывает закупки валюты в рамках бюджетного правила, из-за чего сумма накопленных средств достигла 1,529 триллиона рублей. Во-вторых, в рамках финансирования дефицита федерального бюджета регулятор должен продать из ФНБ 2,9 триллиона рублей.

Совокупность этих цифр дает объем продаж по итогам года в размере 1,371 триллиона рублей или 5,53 миллиарда рублей ежедневно. Помимо этого, Банк России будет в течение первого полугодия продавать 6,24 миллиарда рублей ежедневно в рамках чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы.

По итогам ноября Минфин сообщил, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,7 миллиарда рублей. В связи с резким падением в декабре цен на российскую нефть сумма закупок должна существенно сократиться, а значит, она окажется меньше, чем сумма корректировки ЦБ, что приведет к чистым продажам валюты в январе.

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Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство не допустит полного исчерпания средств ФНБ. Если такая угроза возникнет, власти задействуют другие меры пополнения бюджета. Какие именно, чиновник не уточнил.

В начале декабря ликвидная часть ФНБ составляла 6,75 триллиона, что на два триллиона больше, чем в конце месяца (4,7 триллиона). В нее входили 3,268, миллиарда евро, 279,8 миллиарда юаней (35 миллиарда евро), 1,19 миллиарда рублей и 508 тонн золота. Год назад на счетах ФНБ в Банке России лежали 45 миллиардов евро, почти 5 миллиардов фунтов стерлингов, 693 миллиарда японских иен, 309 миллиардов юаней, 526,7 миллиона рублей.

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      Платон Щукин
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