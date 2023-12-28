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08:48, 28 декабря 2023Экономика

В Минфине оценили возможность обнуления ФНБ в новом году

Министр финансов РФ Силуанов допустил дополнительные траты из ФНБ в 2024 году

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В случае снижения цен на нефть ниже определенного уровня России придется пойти на дополнительные траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году, но допустить его обнуления нельзя. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, на конец года размер ликвидной части ФНБ, то есть те деньги, что можно потратить, составит 4,7 триллиона рублей. Из них часть уже зарезервирована под будущие проекты, но негативная ситуация по ценам на энергоресурсы, то есть российская нефть дешевле 60 долларов за баррель, заставит увеличить расходы.

«В следующем году из ФНБ 1,3 триллиона рублей забираем деньги для баланса бюджета. С 2025 планируем, что этого трансферта из ФНБ не будет. Поэтому, наша задача, если денег не будет — будем брать из ФНБ», — объяснил Силуанов.

Он подчеркнул, что доводить ситуацию до состояния, когда ликвидной части не останется вовсе, ведомство не намерено. При слишком быстром снижении остатка ФНБ задействовать придется другие меры по балансировке. Какие именно, Силуанов не уточнил.

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Ранее министр сообщил, что во втором полугодии уровень расходов ФНБ на инфраструктурные проекты и поддержку экономики вырос в 2,5 раза — с 288 миллиардов рублей до 709 миллиардов.

В начале декабря ликвидная часть ФНБ составляла 6,75 триллиона, что на два триллиона больше, чем в конце месяца. В нее входили 3,268, миллиарда евро, 279,8 миллиарда юаней (35 миллиарда евро), 1,19 миллиарда рублей и 508 тонн золота. Оценка остатков по активам публикуется Минфином в начале следующего месяца.

Год назад на счетах ФНБ в Банке России лежало 45 миллиардов евро, почти 5 миллиардов фунтов стерлингов, 693 миллиарда японских иен, 309 миллиардов юаней, 526,7 миллиона рублей.

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      Платон Щукин
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