Объем расходов из ФНБ за полгода вырос в 2,5 раза

Глава Минфина Силуанов заявил о трате 709 миллиардов рублей из ФНБ на инвестиции

Во втором полугодии из Фонда национального благосостояния (ФБН) на инфраструктурные проекты и поддержку экономики было направлено 709 миллиардов рублей. Об этом РБК рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Если вычесть возвращенные средства, то в первом полугодии объем чистых внутренних инвестиций из ФНБ составил 288 миллиардов рублей, то есть за следующие шесть месяцев расходы выросли почти в 2,5 раза.

По состоянию на 25 декабря деньги на возвратной основе получили 14 проектов. Среди них: развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), трассы Казань — Екатеринбург и обхода Твери, льготный лизинг воздушных и водных судов, наземного транспорта и обновление подвижного состава для метрополитена Санкт-Петербурга.

В начале декабря объем ФНБ был равен 13,4 триллиона рублей, однако на ликвидную часть приходится только 6,75 триллиона. В нее входят 3,268, миллиарда евро, 279,8 миллиарда юаней (35 миллиарда евро), 1,19 миллиарда рублей и 508 тонн золота. Еще 658,4 миллиарда рублей находятся на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ.

Год назад на счетах ФНБ в Банке России лежало 45 миллиардов евро, почти 5 миллиардов фунтов стерлингов, 693 миллиарда японских иен, 309 миллиардов юаней, 526,7 миллиона рублей.

На прошлой неделе, 21 декабря, Силуанов указывал, что текущий объем ФНБ составляет 11,9 триллиона рублей, а свободные денежные ресурсы, не вложенные в проекты, опустились до 4,7 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что средства, зарезервированные в ФНБ для выкупа самолетов у иностранных собственников, почти закончились. За время действия программы переписать удалось около 150 судов. Всего с марта 2022 года на поддержку авиасектора было выделено 1,09 триллиона рублей.