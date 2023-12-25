Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
08:00, 25 декабря 2023Экономика

В главной российской «кубышке» закончились деньги на самолеты

«Ъ»: в ФНБ закончились деньги на выкуп самолетов у иностранных компаний

Фото: Vista Wei / Unsplash

В России почти закончились средства, зарезервированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) для выкупа самолетов у иностранных собственников. Об исчерпании средств, заложенных в главной российской «кубышке», сообщает «Коммерсантъ».

На текущий момент в ФНБ осталось 3,5 из 300 миллиардов рублей, выделенных на страховое урегулирование отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолеты остались в России после февраля 2022 года. Средства выделялись как льготный займ под 1,5 процента на 15 лет. Новым собственником судов стала подконтрольная Росавиации лизинговая компания «НЛК-Финанс».

За время действия программы удалось выкупить 150 судов, 86 из которых числятся за «Аэрофлотом». Частным компаниям досталось на выкуп самолетов около 30–40 миллиардов рублей. Оставшиеся в ФНБ деньги, скорее всего, направят для урегулирования по самолетам «Аэрофлота», считают опрошенные эксперты. С учетом исчерпания дешевых денег ФНБ перевозчики могут рассмотреть возможность льготного кредитования с частичной компенсацией процентной ставки со стороны государства. В противном случае при текущем размере ключевой ставки стоимость их услуг может подорожать, отметил эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

По данным Министерства финансов и Счетной палаты, на поддержку авиационного сектора в условиях санкций с марта 2022 года было выделено 1,09 триллиона рублей (около 12,07 миллиарда долларов) субсидий и кредитов. В Минпромторге объяснили необходимость денежных вливаний прекращением поставок запчастей и техобслуживания самолетов со стороны крупнейших производителей Airbus и Boeing.

С 2022 года власти выделили отрасли почти вдвое больше денег, чем за время пандемии (547 миллиардов рублей) По данным швейцарского поставщика авиационной информации ch-Aviation, российские перевозчики сейчас используют 991 самолет, из них 405 — российского производства, 133 самолета — «Суперджеты» государственной «Объединенной авиастроительной корпорации».

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      МИД Ирана выразил протест Москве. Тегеран не устроила позиция России по трем спорным островам в Персидском заливе

      Министру обороны Украины предрекли роль врага страны в истории

      Неизвестный похитил российскую пенсионерку в багажнике автомобиля

      В регионах России начали пересматривать позицию по запрету абортов

      Предсказано мрачное будущее рынка недвижимости

      В главной российской «кубышке» закончились деньги на самолеты

      Российские спецназовцы взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

      Российская фигуристка показала фото в обтягивающем коротком платье с декольте

      В Рособрнадзоре ответили на вопрос о глобальных изменениях в ЕГЭ

      Гараж с двумя людьми внутри обрушился в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости