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14:29, 21 декабря 2023Экономика

Подсчитаны траты России на поддержку авиационного сектора под санкциями

Reuters: с начала СВО РФ потратила на поддержку авиационного сектора ₽1,09 трлн

Фото: Пресс-служба аэропорта Краснодара / РИА Новости

С марта 2022 года Россия выделила 1,09 триллиона рублей (около 12,07 миллиарда долларов) субсидий и кредитов, чтобы сохранить авиационный сектор в условиях санкций. Такие подсчеты предоставило агентство Reuters, которое изучило данные Министерства финансов и Счетной палаты.

Поддержка гражданской авиации, включая выделение средств на строительство новых самолетов и финансовую помощь авиакомпаниям, была необходима, поскольку крупнейшие производители Airbus и Boeing перестали поставлять запчасти в страну и прекратили техобслуживание самолетов после начала боевых действий на Украине. Власти продолжат оказывать денежную поддержку отрасли в ближайшие годы, рассказали агентству в Минпромторге.

Расходы почти вдвое превышают 547 миллиардов рублей, которые правительство направило на поддержку авиационного сектора в 2020–2021 годах, когда пандемия COVID-19 привела к резкому сокращению авиаперевозок. По данным швейцарского поставщика авиационной информации ch-Aviation, российские авиакомпании сейчас используют 991 самолет, из них 405 — российского производства, 133 самолета — «Суперджеты» государственной «Объединенной авиастроительной корпорации».

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Сейчас Россия пытается возродить отечественное самолетостроение, этот процесс значительно ускорили западные санкции. Однако эта задача не из простых, подчеркивал ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

По состоянию на конец 2023 года все пункты программы развития авиации, запланированные на этот период, не реализованы. Помимо отставания от плана по Ту-214, на несколько лет из-за неготовности двигателя перенесены поставки Ил-114-300, не удалось наладить производство Л-410 (вместо него Россия и Белоруссия решили создать новый самолет), а Superjet 100 (импортозамещенная версия Sukhoi Superjet 100) пока не поднимался в воздух с отечественными двигателями, хотя его поставки уже должны были начаться и эту информацию подтверждали еще летом.

Также заказчики сообщают об отставании по срокам самолета ТВРС, а первый полет МС-21 в российской комплектации перенесен на неопределенный срок. Впрочем, его производитель по-прежнему настаивает, что сможет начать поставки в авиакомпании в следующем году.

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      Мария Грушко
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