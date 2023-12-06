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15:20, 6 декабря 2023Экономика

Мишустин рассказал о возрождении самолетостроения в России

Мишустин назвал санкции причиной возрождения самолетостроения в России

Фото: пресс-служба Минпромторга / РИА Новости

Западные санкции стали причиной ускоренного возрождения российского самолетостроения, хотя этот процесс и не из простых. Об этом на лекции «Создаем будущее сегодня» в рамках проекта «Знание. Лекторий» заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, отечественные авиакомпании долго закупали самолеты за рубежом, но страна уже работала над собственными лайнерами. Сначала использовались советские заделы и привлекались зарубежные партнеры, но после начала боевых действий на Украине те полностью отказались от всякого сотрудничества.

Мишустин рассказал, что российские предприятия разрабатывают свои шасси, двигатели, авионику, электрику, композитные детали и много другого. «Еще есть вопросы по замещению иностранной составляющей. Но мы со всем справимся. И наши инженеры и конструкторы усиленно над этим работают», — заключил премьер.

В соответствии с программой развития гражданской авиации до 2030 года, утвержденной правительством в июне прошлого года, на смену иностранным устаревшим советским самолетам должны были прийти шесть машин различного типа: импортозамещенная версия Sukhoi Superjet 100 (получила название Superjet 100), МС-21, Ил-114-300, ТВРС-44 «Ладога», Л-410 и «Байкал» (ЛМС-901). При этом в текущем году должны были начаться поставки SJ 100, Ил-114-300 и Л-410.

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По состоянию на конец 2023 года, Superjet 100 поднимался в воздух только с иностранными двигателями. Испытания лайнера с российской силовой установкой переносятся с конца прошлого года, их должны были провести сначала в марте, а потом в июне 2023 года. К настоящему времени дата первого полета не анонсировалась.

Испытания импортозамещенного МС-21 также перенесены на неопределенный срок, хотя производитель по-прежнему утверждает, что сможет начать поставки в авиакомпании в следующем году.

Точно перенесен на несколько лет выпуск Ил-114-300, причиной такого решения стала неготовность двигателя, который стал причиной аварии другой модели самолета.

Производство Л-410 наладить не удалось из-за проблем с иностранной авионикой, сейчас над проектом аналога этого самолета занимаются Россия и Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал значительными необходимы на него расходы.

Производитель самолетов ТВРС в общении с заказчиками обещает начать поставки не раньше, чем в 2027 году (план предполагает 2025 год), а в отношении самолета «Байкал», сроки поставок которого неизвестны, наблюдается резкий рост цен, что ставит вопросы о рентабельности полетов для авиакомпаний.

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