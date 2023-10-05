Лукашенко назвал значительными траты на совместный с Россией самолет

Лукашенко заявил о запланированных серьезных тратах на совместный с РФ самолет

Белоруссия и Россия договорились поработать над совместным проектом самолета для региональных перевозок, идея обсуждалась на прошлой неделе на уровне глав государств. Об этом на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Он назвал значительными запланированные траты по этому проекту, однако выразил уверенность, что положительный эффект окажется колоссальным. При этом Лукашенко указал, что у белорусских предприятий есть необходимые для строительства самолета компетенции, а отдельные компоненты для авиаотрасли страна уже производит.

В августе посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой рассказал, что проектная проработка двухмоторного гражданского самолета, который собрались выпускать страны, продлится до конца текущего года. Тогда он отмечал, что говорить о его вместимости и объемах финансирования пока рано. Ранее, 10 июля, было подписано соглашение по производству двухмоторных 19-местных самолетов.

Предполагается, что новая машина станет заменой самолету L-410, который используют для полетов в труднодоступные места и санитарных перевозок. Последняя машина входила в программу развития гражданской авиации до 2030 года, утвержденную правительством в июне 2022 года, однако из-за проблем с импортной авионикой организовать ее производство не вышло.

Ранее сообщалось, что поставки нового российского регионального самолета Ил-114-300 перенесут как минимум на конец 2025 года. Предполагалось, что первые машины пойдут заказчикам уже в конце этого года, но из-за проблем с двигателем сроки сдвинули.