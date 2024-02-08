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18:23, 8 февраля 2024Экономика

Раскрыта самая популярная у россиян иностранная валюта для сбережений

ЦБ: юань стал самой популярной иностранной валютой для сбережений в России

Фото: Reuters

По итогам 2023 года юань опередил доллар и стал самой популярной иностранной валютой сбережений у российских граждан и представителей бизнеса. Об этом сообщается в январском «Обзоре рисков финансового рынка» Центробанка (ЦБ).

В прошлом году суммарный объем денежных средств в юанях на счетах компаний и граждан в российских банках достиг отметки в 68,7 миллиарда долларов. По этому показателю китайская расчетная единица стала лидером — в американской валюте в финансовых организациях хранились денежные средства в размере 64,7 миллиарда долларов, уточнили в регуляторе.

Кроме того, в ЦБ зафиксировали резкий рост объемов кредитования юридических лиц в китайской валюте. За 12 месяцев показатель вырос в 3,6 раза. В регуляторе связали подобную динамику с рядом факторов, включая конвертациями ранее выданных кредитов в долларах и евро, а также увеличение спроса со стороны отечественных экспортеров в условиях высоких рублевых ставок.

Ранее в ЦБ сообщили, что по итогам декабря 2023 года китайский юань стал главной валютой при оплате российских товаров. Его доля в структуре экспортных расчетов РФ достигла уровня в 35,8 процента (до 14 миллиардов долларов в денежном выражении), а в структуре импортных сделок — увеличилась до 37 процентов (до 11,4 миллиарда долларов).

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      Анатолий Акулов
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