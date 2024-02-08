В ЦБ назвали главную валюту при оплате российских товаров

ЦБ: юань стал главной валютой при оплате российских товаров в декабре

По итогам декабря 2023 года китайский юань стал главной валютой при оплате российских товаров. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

За последний месяц прошлого года доля юаня в структуре расчетов за российский экспорт достигла 35,8 процента, а в расчетах за импорт — увеличилась до 37 процентов. В денежном выражении показатели составили 14 и 11,4 миллиарда долларов соответственно, уточнили в регуляторе.

В свою очередь, доля рубля в структуре расчетов за российский экспорт за этот период времени почти не изменилась и составила 35,7 процента. В то же время его доля в расчетах за импорт снизилась на 0,6 процентного пункта, до 31,7 процента. Таким образом, в конце 2023 года юань и рубль стали ключевыми валютами в структуре торговых расчетов России.

О резком росте доли юаня во внешнеторговых расчетах России глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла еще в конце января. Тогда она уточнила, что за последние несколько лет доля китайской валюты в структуре российских экспортных сделок выросла в 86 раз, до 34,5 процента, а в структуре импортных соглашений — более чем в 8 раз, до 36,4 процента.