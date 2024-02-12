В Европе приняли решение об использовании прибыли от российских активов. Кто и как сможет ею распоряжаться?

Совет ЕС принял решение об использовании прибыли от российских активов

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил постановление о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины.

Совет сегодня утвердил решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России, которые были иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС Совет ЕС

В документе отмечается, что центральные депозитарии, владеющие российскими активами на сумму более 1 миллиона евро, должны отдельно учитывать «чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер» Евросоюза, а также хранить соответствующие доходы отдельно.

В дальнейшем прибыль может быть использована в интересах Украины

Совет ЕС пояснил, что принятие такого решения в дальнейшем даст возможность направить прибыль от российских активов в интересах Украины.

Это постановление открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе Совет ЕС

В документе уточнятся, что с учетом рисков и издержек, связанных с хранением активов ЦБ РФ, каждый центральный депозитарий может обратиться в надзорные органы с просьбой санкционировать выпуск части от чистой прибыли «с учетом соблюдения уставного капитала и требований управления рисками».

Депозитарии не смогут использовать прибыль по своему усмотрению

В документе Совета ЕС подчеркивается, что депозитарии не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению.

Кроме того, депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью Совет ЕС

Отмечается, что принятое в соответствии с позицией G7 постановление разъясняет запрет на операции, а также правовой статус получаемых доходов, и устанавливает четкие правила для компаний, владеющих ими.

В МВФ оценят влияние решения по российским активам

Первый заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат в онлайн-интервью Foreign Policy заявила, что МВФ даст оценку влияния решения Совета ЕС по российским активам на отдельные страны и мировую экономику. Она уточнила, что МВФ не участвует в обсуждении данной инициативы.

Всегда нужно быть уверенным, что все, что вы делаете, имеет достаточную юридическую поддержку, чтобы у вас не было рисков в будущем Гита Гопинат первый замглавы МВФ

В США приветствовали решение Совета ЕС

США приветствуют решение Совета ЕС по замороженным российским активам и продолжают обсуждать с партнерами дальнейшие шаги подобного рода, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, его слова приводит РИА Новости.

Мы воодушевлены любыми действиями, которые ЕС может предпринять, чтобы использовать активы России во благо украинцев. Мы продолжаем вести активные переговоры с союзниками и партнерами, в том числе по Группе семи, относительно того, какие дополнительные шаги могут быть возможны в рамках национальных юридических систем и международного права Мэттью Миллер руководитель пресс-службы Госдепартамента США

По его словам, эти меры направлены на то, чтобы вынудить Россию прекратить специальную военную операцию на Украине и гарантировать возмещение нанесенного ущерба.

Во второй половине января агентство Bloomberg сообщило об одобрении лидерами стран Евросоюза (ЕС) введения налога на прибыль от российских замороженных активов. При помощи такой схемы в ЕС рассчитывают получать ежегодные доходы в размере 3 миллиардов евро. Эти денежные средства, как ожидается, можно будет направлять на поддержку Украины.

Первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис считает, что Евросоюз вправе признать доходы от замороженных суверенных активов РФ не принадлежащими России. В ходе выступления перед членами Торговой палаты США он сказал, что ЕС может принять подобное решение в одностороннем порядке, простым согласием всех своих стран-членов. По словам Домбровскиса, заблокированные в европейских депозитариях активы России, которые, по разным оценкам, составляют около 200 миллиардов евро, должны оставаться замороженными до тех пор, пока Украине не выплатят репарации.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что власти Евросоюза и стран «Большой семерки» не должны бояться использовать замороженные российские активы, включая доходы от них, для финансовой поддержки Украины.