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13:56, 23 января 2024Экономика

В ЕС одобрили план заработка на российских замороженных активах

Bloomberg: лидеры стран ЕС поддержали налог на прибыль от российских активов

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) поддержали введение налога на прибыль от российских замороженных активов. Об этом сообщает Bloomberg.

Министры иностранных дел объединения одобрили плану заработка на российских активов — по словам источников, послы государств-членов ЕС продолжат обсуждение в течение недели. В Европе собираются получать от замороженных активов прибыль в размере три миллиарда евро в год.

В рамках антироссийских санкций Евросоюз, страны «Большой семерки» (G7) и Австралия заморозили активы Банка России в виде ценных бумаг и наличных денег на сумму около 260 миллиардов евро (283 миллиарда долларов). Большая часть средств размещена в бельгийском депозитарии Euroclear. За 2023 год площадка заработала на заблокированных активах порядка трех 3 миллиардов евро. Собранные в рамках налога на непредвиденные доходы планируют направить Украине.

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Ранее в Бельгии решили создать фонд в размере 1,7 миллиарда евро за счет налогообложения доходов активов России. На Украине намерены использовать эти деньги как залог для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов, это позволило бы занимать деньги на рынках капитала без необходимости рисковать собственными резервами.

Конгресс США поддержал законопроект о стопроцентном налоге на некоторые российские и белорусские активы, которые заморожены из-за украинского конфликта. Власти предлагают создать фонд реконструкции Украины, в котором будут храниться облагаемые налогом активы.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что не видит «ощутимого результата» от использования замороженных российский активов. Причиной он назвал отсутствие законодательных решений на уровне Евросоюза. Зеленский отметил, что первый «ощутимый шаг» сделала Бельгия, от которой Киев планирует получить 1,7 миллиарда евро «в виде налогов на интерес от замороженных активов» России. Киев заинтересована в доходах от реинвестирования замороженных активов и хочет получить сумму от 15 до 18 миллиардов евро. Кроме того, украинские власти рассчитывают, что западные союзники отдадут им 250-300 миллиардов из замороженных российских валютных резервов.

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      Вячеслав Агапов
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