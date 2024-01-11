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22:05, 11 января 2024Бывший СССР

Зеленский пожаловался на отсутствие пользы от замороженных российских активов

Зеленский: Украина не видит результата от использования замороженных активов РФ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина не увидела «ощутимого результата» от использования замороженных российский активов, заявил Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, передает РИА Новости.

По его мнению, это связано с отсутствием законодательных решений на уровне Евросоюза (ЕС). Зеленский отметил, что первый «ощутимый шаг» сделала Бельгия, от которой Киев планирует получить 1,7 миллиарда евро «в виде налогов на интерес от замороженных активов» России.

Он указал, что Украина заинтересована в доходах от реинвестирования замороженных активов и хочет получить сумму от 15 миллиардов до 18 миллиардов евро. Кроме того, Киев также надеется получить 250-300 миллиардов из замороженных ЕС и странами «Большой семерки» российских валютных резервов, добавил Зеленский.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Совет национальной безопасности США «в принципе приветствует» принятие законопроекта, который позволит изъять средства на сумму около 300 миллиардов долларов и передать их на восстановление Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что подобные действия будут иметь глубокие последствия.

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