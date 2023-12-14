В Конгрессе США поддержали введение налога на российские активы

Комитет палаты представителей США поддержал введение налога на российские активы

Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о стопроцентном налоге на некоторые российские и белорусские активы, которые заморожены из-за украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Комитет поддержал инициативу 41 голосом, пять законодателей высказались против. Власти предлагают создать фонд реконструкции Украины, в котором будут храниться облагаемые налогом активы.

Кроме того, по законопроекту госсекретарь должен будет дать указание постпреду США при ООН поощрять другие страны к разработке механизмов по переводу доходов от российских активов Украине.

Сейчас на рассмотрении Конгресса находится законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, больше половины из всей суммы предназначается Украине. Однако законодатели так и не приступили к работе над документом по существу. Республиканская оппозиция требует от Белого дома уделять больше внимания южной границе США, а не Украине.