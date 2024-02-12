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17:50, 12 февраля 2024Экономика

Экс-генсек НАТО призвал не бояться последствий использования активов России

Экс-генсек НАТО Расмуссен: страх использовать замороженные активы РФ преувеличен
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Tom Little / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) и стран «Большой семерки» не должны бояться использовать замороженные российские активы (включая доходы от них) для финансовой поддержки Украины. Об этом в своей статье для газеты Financial Times (FT) написал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

В качестве основного последствия использования доходов от замороженных активов России эксперты называют риски того, что после этого ряд стран задумаются над целесообразностью хранения собственных средств в западных государствах. Однако, как считает Расмуссен, страх возможного оттока капитала преувеличен.

По его мнению, использование российских активов могло бы стать частью программы по усилению санкционного давления на Россию. «Большее беспокойство (у властей западных стран — прим. «Ленты.ру») должно вызывать то, что наше бездействие ведет к успеху России на Украине», — заключил Расмуссен.

Во второй половине января агентство Bloomberg сообщило об одобрении лидерами стран Евросоюза (ЕС) введения налога на прибыль от российских замороженных активов. При помощи такой схемы в ЕС рассчитывают получать ежегодные доходы в размере трех миллиардов евро. Эти денежные средства, как ожидается, можно будет направлять на поддержку Украины.

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