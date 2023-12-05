Saxo Bank предсказал конец капитализма в США и эпидемию ожирения в 2024 году

Датский банк Saxo Bank представил новые «шокирующие прогнозы» с предупреждением о двух глобальных кризисах в 2024 году. Новую серию предсказаний банк назвал «Конец пути», заявив, что мир ждет «неопределенное будущее».

В прогнозе организация сообщила о будущем США, Евросоюза, Японии и Саудовской Аравии в частности и мира в целом. Saxo Bank отметил, что сейчас мир приближается к концу «старой нормальности», которой он придерживался после финансового кризиса 2008 года. В новом будущем развитие передовых технологий помогает решать старые проблемы, но одновременно создает новые, возможно, более опасные.

Экономисты предупреждают, что не стремятся к точности предсказаний и лишь пытаются представить, как может выглядеть мир в будущем. Прогнозы же должны помочь расширить границы представлений об окружающей действительности.

Конец капитализма и победа Роберта Кеннеди-младшего на выборах

В 2024 году, как считает банк, правительство США должно будет увеличить расходы бюджета — это позволит избежать экономических проблем и социальных волнений на фоне приближающихся президентских выборов. Из-за растущего инфляционного давления и оттока капитала иностранных инвесторов спрос на казначейские облигации США, которые являются инструментом финансирования госдолга, будет слабым, в связи с чем доходность по ним вырастет.

Чтобы нормализовать стоимость заимствований, власти освободят от налогов доход по государственным облигациям. Это ознаменует конец капитализма в стране, поскольку в таком случае деньги перейдут от частных корпораций к государству, а владение более рискованными активами будет становиться все дороже.

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США также потрясут первые в истории страны президентские выборы, на которых победит независимый кандидат — Роберт Кеннеди-младший. Таким образом, в США начнется новая политическая эра, главным лозунгом которой будет требование избирателей положить конец неравенству, несправедливости и бесконечным войнам.

Эпидемия ожирения и восстание искусственного интеллекта

Впрочем, в шоковом состоянии окажутся не только США — гражданам всего мира угрожает эпидемия ожирения. Как ожидает банк, в следующем году резко вырастет спрос на препараты на основе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) для борьбы с лишним весом — он уже сейчас считается «чудо-лекарством от ожирения». В некоторых странах такие лекарства внесут в список жизненно важных, и препараты станут максимально доступными для потребителей. Из-за простоты приема таблеток люди откажутся от физических упражнений и начнут есть больше вредной еды, поэтому показатели ожирения вырастут, а уровень здоровья населения — упадет.

Также в 2024 году миру следует серьезно опасаться генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Такие нейросети способны создавать текст или изображения в ответ на запрос человека, они были разработаны для повышения производительности труда сотрудников. Бум технологий приведет к тому, что искусственный интеллект будет создавать 90 процентов контента в интернете, а люди массово перестанут верить опубликованной в сети информации

Банк предсказывает, что в одной развитой стране при помощи дипфейка злоумышленники атакуют высокопоставленного чиновника. Власти этой страны примут меры, и «шумиха вокруг ИИ» немного утихнет. Однако жесткое урегулирование приведет к оттоку венчурных инвесторов из индустрии.

«Римский клуб» и цены на нефть

Шесть стран с дефицитом платежного баланса (когда расходы превышают доходы), увидев, что их валюты девальвируются, объединятся в так называемый Римский клуб. В объединение войдут США, Великобритания, Индия, Бразилия, Канада и Франция. Альянс будет собираться в Риме и обсуждать новые условия мировой торговли со странами с профицитом платежного баланса, такими как Китай, Германия, Норвегия, Япония, Нидерланды и Сингапур.

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Тем временем цены на эталонную нефть Brent в следующем году подскочат с текущих 78,5 до 150 долларов за баррель, считают эксперты банка. Благодаря этому ориентированная последнее время на туризм Саудовская Аравия, бюджет которой по большей части зависит от нефтяных доходов, сможет купить Лигу чемпионов УЕФА — самый престижный клубный футбольный турнир в мире.

Новые налоги и отказ от традиционной политики ЦБ

В то же время в Евросоюзе же, наконец, для миллиардеров будет введен налог на богатство в размере двух процентов. Мера вызовет шок в индустрии: в частности, упадет спрос на предметы роскоши, обвалятся акции компаний люксового сегмента — например LVMH, Porsche и Ferrari.

Также в 2024 году, как ожидает датский банк, Банк Японии откажется от жесткой верхней границы доходности госбондов, что «вызовет разгром на мировых рынках облигаций».

Прогнозы на 2023 год частично сбылись

Лишь единицы из прежних прогнозов банка стали реальностью, над остальными по прошествии времени можно только посмеяться. В прошлом году, например, Saxo Bank прогнозировал, что одна страна полностью запретит производство мяса, а президент Франции подаст в отставку. Также в прогнозе было указано, что мировая экономика перейдет в режим «военной экономики». Причем, согласно предсказаниям, инфляция должна была продолжить разгоняться вследствие ослабления доллара. Параллельно Китай смягчил бы ограничения, связанные с распространением пандемии коронавируса, в результате чего резко повысился бы спрос на сырьевые товары. Одним из явно не сбывшихся прогнозов стало сообщение о том, что ОПЕК+, Китай и Индия выйдут из Международного валютного фонда (МВФ) и будут использовать в торговле новую резервную валюту.

Кроме того, эксперты предсказывали, что на фоне растущего инфляционного давления и геополитической напряженности мировые центральные банки вернутся к более консервативной политике и начнут вкладывать средства в такие традиционные активы, как золото. Таким образом, цена драгоценного металла должна была вырасти до трех тысяч долларов за унцию. Мировые цены на золото действительно установили новый исторический рекорд, однако планку в три тысячи им установить не удалось. 4 декабря стоимость унции драгоценного металла превысила 2,15 тысячи долларов.