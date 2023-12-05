Миру представили «шокирующие прогнозы» на 2024 год

Датский Saxo Bank предсказал конец капитализма в США в 2024 году

Датский банк Saxo Bank, который ежегодно публикует серию «шокирующих прогнозов», представил новые предсказания с предупреждениями о масштабных событиях, которые могут произойти в 2024 году. В организации считают, что в следующем году мир ожидает два серьезных кризиса: США, в частности, столкнутся с «концом капитализма» и первыми нестандартными выборами президента.

Saxo Bank прогнозирует, что на фоне президентских выборов 2024 года правительство США будет вынуждено увеличить фискальные расходы, чтобы избежать проблем в экономике и общественных волнений. Из-за растущего инфляционного давления и оттока капитала иностранных инвесторов спрос на гособлигации США будет слабым и вызовет рост доходности по ним. Чтобы нормализовать стоимость заимствований, власти освободят от налогов доход по государственным облигациям. Это ознаменует конец капитализма, поскольку в таком случае деньги перейдут от частных корпораций к государству, а владение более рискованными активами будет становиться все дороже.

Тем временем цены на эталонную нефть Brent в следующем году подскочат с текущих 78,5 до 150 долларов за баррель, считают эксперты банка. Благодаря этому ориентированная последнее время на туризм Саудовская Аравия, бюджет которой по большей части зависит от доходов от нефти, сможет купить Лигу чемпионов УЕФА — один из самых престижных футбольных турниров в мире.

Согласно прогнозу, в следующем году мировой безопасности будет угрожать генеративный искусственный интеллект (ИИ), который способен создавать текст или изображения в ответ на запрос человека и был разработан для повышения производительности труда сотрудников. Бум нейросетей приведет к тому, что искусственный интеллект будет создавать почти весь контент в интернете, а люди массово перестанут верить опубликованной в сети информации.

Банк предсказывает, что в одной развитой стране при помощи дипфейка злоумышленники атакуют высокопоставленного чиновника, после чего власти примут меры и «шумиха вокруг ИИ» немного утихнет. Однако жесткое урегулирование приведет к оттоку венчурных инвесторов из индустрии.

Еще одним глобальным кризисом станет массовый отказ населения от занятий спортом и переход на вредную еду. Так, 2024 год станет годом начала эпидемии ожирения. Кроме того, банк прогнозирует, что в следующем году впервые за всю историю США выборы выиграет независимый кандидат — Роберт Кеннеди-младший. В Евросоюзе же, наконец, будет введен налог на богатство в размере двух процентов, а страны с дефицитом торгового баланса объединятся и договорятся о новых условиях мировой торговли.

Экономисты предупреждают, что не стремятся к точности предсказаний и лишь пытаются представить, как может выглядеть мир в будущем. Прогнозы же должны помочь расширить границы представлений об окружающей действительности. В прошлом году Saxo Bank прогнозировал, что одна страна полностью запретит производство мяса, президент Франции подаст в отставку, а цены на золото резко взлетят.