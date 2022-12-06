Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2023 год

Датский Saxo Bank спрогнозировал появление армии Евросоюза в 2023 году

Ежегодно Saxo Bank публикует серию «шокирующих прогнозов» с предупреждениями о масштабных событиях, которые могут произойти в следующем году. В новой десятке прогнозов эксперты датского банка рассказали о будущем мировой экономики и рынков в 2023 году, в частности, о потенциально резком подорожании золота, запрете на производство мяса в одной стране и отставке президента Франции.

Согласно прогнозу, мировая экономика перейдет в режим «военной экономики». Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен объяснил это тем, что сейчас «каждая крупная держава мира пытается укрепить свою национальную безопасность по всем фронтам, будь то военная сфера, цепи поставок, энергетическая безопасность и даже финансовая безопасность».

В следующем году на фоне растущего инфляционного давления и геополитической напряженности мировые центральные банки вернутся к более консервативной политике и начнут вкладывать средства в такие традиционные активы, как золото. В представленном прогнозе указано, что цена драгоценного металла вырастет до трех тысяч долларов за унцию с нынешних 1,8 тысячи долларов. Это случится тогда, когда рынок убедится, что рост цен в обозримом будущем продолжится, заявил глава отдела стратегий на рынке биржевых товаров Оле Хансен.

Аналитики отмечают, что в 2023 году инфляция продолжит разгоняться в результате ряда факторов. По мнению Saxo Bank, ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США ослабит доллар, что окажет непосредственное влияние на рост цен. Параллельно Китай смягчит ограничения, связанные с распространением пандемии коронавируса, в результате чего резко повысится спрос на сырьевые товары. Для сдерживания стремительно растущих цен правительства разных стран будут расширять контроль за ценообразованием, прогнозируют в банке.

Как минимум в одной стране будет принято решение полностью отказаться от мяса — сначала, к 2025 году, будут введены высокие налоги на мясо, а уже в 2030-м будет запрещено его производство. Альтернативой станет искусственное мясо растительного происхождения и технологии лабораторного выращивания мяса с меньшими выбросами. Таким образом страны будут стараться вернуться к климатической повестке, которая оказалась под ударом в 2022 году.

Еще ряд прогнозов банка касается создания масштабного проекта, направленного на изучение новых возможностей в энергетике. Эксперты организации полагают, что несколько миллиардеров и владельцев технологических компаний объединятся для создания консорциума под кодовым названием Third Stone, который должен будет привлечь более одного триллиона долларов. Помимо этого, Saxo Bank прогнозирует, что ОПЕК+, Китай и Индия выйдут из Международного валютного фонда (МВФ) и будут использовать в торговле новую резервную валюту.

В сфере политики масштабные изменения затронут Францию — ее действующий президент Эммануэль Макрон «неожиданно» уйдет в отставку. Также в 2023 году Евросоюз сформирует собственные вооруженные силы, а Великобритания проведет референдум по отмене Brexit.

Экономисты предупреждают, что не стремятся к точности предсказаний и лишь пытаются представить, как может выглядеть мир в будущем. Прогнозы же должны помочь расширить границы представлений об окружающей действительности. В прошлом году Saxo Bank прогнозировал холодную войну, проблемы соцсети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), а также отложенный «зеленый» энергетический переход.