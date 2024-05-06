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08:35, 6 мая 2024Экономика

Названы главные риски для мировой экономики

ОЭСР: война на Ближнем Востоке и инфляция — главные риски для мировой экономики
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, ускорение инфляции, ужесточение денежно-кредитной политики мировых центробанков и слабое развитие ВВП Китая в настоящее время являются главными рисками для глобальной экономики. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обзор Economic Outlook аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли заявила, что вышеуказанные факторы могут разрушить «осторожный оптимизм» экспертов по поводу перспектив роста мирового ВВП в среднесрочной перспективе. Разрастание конфликта на Ближнем Востоке, по ее словам, может привести к блокировке основных морских торговых маршрутов и как следствие к росту глобальных цен на различные категории товаров и услуг.

При таком раскладе биржевая стоимость нефти может увеличиться на 25 процентов к концу текущего года. Этот фактор, в свою очередь, может разогнать мировую инфляцию на 1 процентный пункт. Если подобное произойдет, ряд центробанков будут вынуждены повысить процентные ставки примерно на 50 базисных пунктов. В итоге мировой ВВП сократится на 0,4процентного пункта. в сравнении с базовыми ожиданиями, резюмировали эксперты.

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Еще одним существенным риском для глобальной экономики может стать неопределенность на китайском рынке, утверждают в ОЭСР. «На каждый процентный пункт, на который реальный рост ВВП Китая отстает от прогнозов, приходится 0,2 п. п. (негативного эффекта — прим. «Ленты.ру») на глобальный экономический рост», — заключается в обзоре аналитиков.

Ранее в ОЭСР повысили свой прогноз по росту мирового ВВП в 2024 году до 3,1 процента. Предыдущая оценка экспертов подразумевала показатель на уровне в 2,9 процента. Таким образом, показатель роста глобальной экономики повысили на 0,2 п.п. ВВП России, согласно обновленной оценке, в этом году увеличится на 2,6 процента против ранее ожидавшихся 1,8 процента. Самые высокие темы роста к концу декабря, по мнению экспертов ОЭСР, продемонстрируют Индия (6,6 процента), Индонезия (5,1 процента) и Китай (4,9 процента).

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      Анатолий Акулов
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