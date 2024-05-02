Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:31, 2 мая 2024Экономика

России и США пообещали одинаковые темпы роста экономики

ОЭСР: ВВП России вырастет в 2024 году на 2,6 %

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста российского ВВП, следует из опубликованного на ее сайте доклада.

Ранее ОЭСР ожидала, что экономика России вырастет в 2024 году на 1,8 процента, теперь же показатель повысили до 2,6 процента. Такие же темпы роста эксперты пообещали в текущем году и экономике США. В целом мировому ВВП прогнозируют увеличение на 3,1 процента. Наиболее активного увеличения в организации ждут от экономик Индии (6,6 процента), Индонезии (5,1 процента) и Китая (4,9 процента).

Авторы доклада прогнозируют рост глобальной экономики в 2025 году на уровне 3,2 процента, при этом в России, по их данным, он составит более скромный 1 процент.

В конце апреля Минэкономразвития РФ с учетом текущей динамики повысило прогноз роста ВВП страны в 2024 году с 2,3 до 2,8 процента. В свою очередь аналитики Международного валютного фонда (МВФ) увеличили прогнозируемый размер российского ВВП по итогам 2024 года до 3,2 процента против ранее ожидавшихся 2,6 процента. Всемирный банк также повысил прогноз роста показателя, подняв его до более скромных 2,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали бить по железнодорожной инфраструктуре России. Под удар попали подстанции на перегонах

      Раскрыты подробности о задержанном за госизмену россиянине

      Восемь футболистов из Таджикистана задержали за драку в Москве

      В парламенте Грузии вместо заседаний решили провести уборку

      Внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников

      Находившуюся в розыске жену главреда «Новая газета — Европа» признали вменяемой

      Москвичам назвали сроки возвращения тепла

      В США оценили шансы Вашингтона победить в случае мировой войны

      Иран ответил США санкциями за поддержку Израиля

      Россияне пожаловались на сложности при получении виз в одну страну Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше