России и США пообещали одинаковые темпы роста экономики

ОЭСР: ВВП России вырастет в 2024 году на 2,6 %

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста российского ВВП, следует из опубликованного на ее сайте доклада.

Ранее ОЭСР ожидала, что экономика России вырастет в 2024 году на 1,8 процента, теперь же показатель повысили до 2,6 процента. Такие же темпы роста эксперты пообещали в текущем году и экономике США. В целом мировому ВВП прогнозируют увеличение на 3,1 процента. Наиболее активного увеличения в организации ждут от экономик Индии (6,6 процента), Индонезии (5,1 процента) и Китая (4,9 процента).

Авторы доклада прогнозируют рост глобальной экономики в 2025 году на уровне 3,2 процента, при этом в России, по их данным, он составит более скромный 1 процент.

В конце апреля Минэкономразвития РФ с учетом текущей динамики повысило прогноз роста ВВП страны в 2024 году с 2,3 до 2,8 процента. В свою очередь аналитики Международного валютного фонда (МВФ) увеличили прогнозируемый размер российского ВВП по итогам 2024 года до 3,2 процента против ранее ожидавшихся 2,6 процента. Всемирный банк также повысил прогноз роста показателя, подняв его до более скромных 2,2 процента.