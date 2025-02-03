Трамп приостановил действие пошлин на мексиканские товары

Президент Мексики Шейнбаум: США приостановили действие 25-процентных пошлин

Вашингтон приостановил действие пошлин на мексиканские товары. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, ее слова приводит ТАСС.

О временной отмене тарифов в 25 процентов на импорт из Мексики глава государства заявила по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«С настоящего момента приостанавливается действие [введенных США] тарифов сроком на месяц», — пояснила она.

Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая 2 февраля. Как отмечает CNN, решение Вашингтона фактически отменило беспошлинную торговлю между странами, которая существовала в течение нескольких лет. Трамп признал, что подобные меры могут привести к негативным последствиям для американских потребителей. «Могут быть некоторые временные, краткосрочные сбои, и люди это поймут», — добавил он.

Министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил, что власти США совершили колоссальную ошибку и «выстрелили себе в ногу». Пошлины окажут разрушительный эффект, но власти США пытаются отвлечь внимание общества от этого, обвиняя мексиканское правительство в пособничестве наркоторговле. Самому Эбрарду уже поручили принять ответные, как тарифные, так и нетарифные, меры в защиту интересов Мексики.