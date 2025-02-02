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20:07, 2 февраля 2025Экономика

Власти Мексики назвали тарифы Трампа «выстрелом в ногу»

ТАСС: В Мексике тарифы Трампа назвали колоссальной ошибкой
Кирилл Луцюк

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Власти США совершили колоссальную ошибку, введя пошлины на мексиканские товары, считает министр экономики Мексики Марсело Эбрард. Его процитировало ТАСС.

Как полагает министр, Соединенные Штаты, поступив таким образом, «выстрелили себе в ногу». Пошлины окажут разрушительный эффект, но власти США пытаются отвлечь внимание общества от этого, обвиняя мексиканское правительство в пособничестве наркоторговле.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. В отношении Мексики ставка тарифа составит 25 процентов.

После этого Эбрарду поручили принять ответные, как тарифные, так и нетарифные, меры в защиту интересов Мексики.

В свою очередь, Трамп уверен, что его тарифы превратят США в «очень богатую и очень сильную» страну.

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