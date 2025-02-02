Власти Мексики назвали тарифы Трампа «выстрелом в ногу»

ТАСС: В Мексике тарифы Трампа назвали колоссальной ошибкой

Власти США совершили колоссальную ошибку, введя пошлины на мексиканские товары, считает министр экономики Мексики Марсело Эбрард. Его процитировало ТАСС.

Как полагает министр, Соединенные Штаты, поступив таким образом, «выстрелили себе в ногу». Пошлины окажут разрушительный эффект, но власти США пытаются отвлечь внимание общества от этого, обвиняя мексиканское правительство в пособничестве наркоторговле.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. В отношении Мексики ставка тарифа составит 25 процентов.

После этого Эбрарду поручили принять ответные, как тарифные, так и нетарифные, меры в защиту интересов Мексики.

В свою очередь, Трамп уверен, что его тарифы превратят США в «очень богатую и очень сильную» страну.