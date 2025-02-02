Мексика решила ответить Трампу на пошлины

Президент Мексики Шейнбаум пообещала ввести ответные пошлины против США

Главе министерства экономики Мексики Марсело Эбрарду поручено реализовать ответные меры на введение пошлин президентом США Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум.

«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», — написала она.

Глава государства подчеркнула, что Мексика не желает конфронтации с США и хочет продолжать взаимовыгодное сотрудничество. При этом она отметила, что американские власти не заинтересованы в борьбе с фентанилом, поскольку они никак не сопротивляются торговле наркотиками на улицах крупных городов США.

Ранее Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады. Как отмечает телеканал CNN, решение Вашингтона фактически отменяет беспошлинную торговлю между странами, которая существовала в течение нескольких лет.