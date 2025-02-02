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04:38, 2 февраля 2025Мир

Мексика решила ответить Трампу на пошлины

Президент Мексики Шейнбаум пообещала ввести ответные пошлины против США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главе министерства экономики Мексики Марсело Эбрарду поручено реализовать ответные меры на введение пошлин президентом США Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум.

«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», — написала она.

Глава государства подчеркнула, что Мексика не желает конфронтации с США и хочет продолжать взаимовыгодное сотрудничество. При этом она отметила, что американские власти не заинтересованы в борьбе с фентанилом, поскольку они никак не сопротивляются торговле наркотиками на улицах крупных городов США.

Ранее Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады. Как отмечает телеканал CNN, решение Вашингтона фактически отменяет беспошлинную торговлю между странами, которая существовала в течение нескольких лет.

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