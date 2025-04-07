В США сообщили о мощном козыре Китая в торговой войне

Bloomberg: Ограничение экспорта редкоземельных металлов стало мощным оружием КНР

Решение властей Китая ввести ограничения на вывоз из страны ряда редкоземельных металлов стало мощным оружием в торговом противостоянии с США. Об этом сообщает Bloomberg.

Ограничение экспорта затронуло в общей сложности семь видов редкоземельных металлов. Это обстоятельство может в итоге привести к значительным перебоям в поставках ключевых материалов, которые активно используются в высокотехнологичном производстве. Кризисная ситуация может охватить важные отрасли глобальной экономики, включая машиностроительный и оружейный секторы.

Китай является крупнейшим в мире поставщиком редкоземельных металлов. Речь идет о семнадцати элементах периодической таблицы Менделеева. На долю азиатской страны приходится около 70 процентов глобального производства. За последние несколько лет Пекин уже использовал этот козырь в торговом противостоянии с США. Ограничения на экспорт действуют в отношении галлия, германия, графита и сурьмы. Резкое расширение перечня может усилить позиции Пекина в тарифной войне с Вашингтоном, заключается в материале.