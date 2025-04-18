Еще один автогигант отреагировал на пошлины Трампа

Mazda приостановит выпуск в США предназначенных для Канады кроссоверов CX-50

Руководство японского концерна Mazda Motor приостановит производство предназначенных для Канады кроссоверов CX-50 на своем заводе в США в ответ на резкое повышение импортных пошлин главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании.

Производящиеся на заводе в американском штате Алабама автомобили были ориентированы в том числе на канадский рынок. Однако с 12 мая 2025 года экспорт в этом направлении приостановят на неопределенный срок. Подобным образом в Mazda хотят противодействовать агрессивной торгово-экономической политике Трампа. При этом выпуск этих машин для рынков за пределами Канады продолжится, уточняется в материале.

На долю CX-50 в прошлом году пришлось примерно 15 процентов всех продаж Mazda в Канаде, которые составили около 72 тысяч единиц. Mazda стала еще одним крупным автопроизводителем, который жестко отреагировал на введенные властями США 25-процентные импортные пошлины на машины и комплектующие к ним, собранные за пределами Соединенных Штатов.

Ранее японский концерн Nissan Motor объявил о приостановке заказов на новые премиальные кроссоверы Infiniti QX50 и QX55 для американских клиентов. Руководство британской компании Jaguar Land Rover в начале апреля решило временно прекратить экспорт своих премиальных автомобилей в США. Немецкий концерн Volkswagen, в свою очередь, первым среди крупнейших автопроизводителей заявил о планах повысить отпускные цены на поставляемые на американский рынок машины. Аналогичный шаг захотела сделать итальянская Ferrari.