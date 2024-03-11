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00:20, 11 марта 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили четвертый танк Abrams под Авдеевкой

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ уничтожили танк Abrams под Авдеевкой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Российские военные уничтожили четвертый американский танк Abrams, это произошло вблизи поселка Бердычи под Авдеевкой, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.

«Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams», — заявил чиновник.

Кимаковский уточнил, что бойцы поразили танк из противотанкового гранатомета. Вместе с бронемашиной был ликвидирован весь его экипаж.

5 марта Вооруженные силы (ВС) России уничтожили третий американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Машину поразили в районе населенного пункта Бердычи на авдеевском направлении. Удар по танку из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) нанесли бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.

3 марта разработчики FPV-дрона «Упырь» опубликовали видео уничтожения второго танка Abrams. На ролике показано, как дроны летят в машину, гусеницу которого ранее сбили военнослужащие бригады пехоты.

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      Марина Совина
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