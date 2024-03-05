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15:20, 5 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении третьего танка Abrams в зоне СВО

Военкор Дамбиев опубликовал кадры уничтожения третьего танка Abrams в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили третий американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры уничтожения техники опубликовал российский военкор Чингис Дамбиев в Telegram.

Машину поразили в районе населенного пункта Бердычи на авдеевском направлении. Удар по танку из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) нанесли бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.

Также стали известны позывные военнослужащих: командир расчета Гепард, Десант, Ирокез и Малой. Визуальный контроль и корректировку с беспилотника провели бойцы 30-й мотострелковой бригады с позывными Кислый и Брут.

Ранее разработчики FPV-дрона «Упырь» опубликовали видео уничтожения второго танка Abrams. На ролике показано, как дроны летят в машину, гусеницу которого ранее сбили военнослужащие бригады пехоты.

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      Алевтина Запольская
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