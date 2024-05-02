Стало известно о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — говорится в публикации украинского издания. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Херсонской области воздушная тревога не объявлена.

В ночь на 2 мая стало известно о ракетном ударе Российской армии по складу почты в Одессе. По информации украинской прессы, на складе хранилось оборудование из недавних поставок западного оружия Вооруженным силам Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.