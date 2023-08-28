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12:16, 28 августа 2023Среда обитания

Американский штат предупредили о надвигающемся урагане

Reuters: на Флориду может обрушиться ураган из-за шторма «Идалия»
СюжетУраган во Флориде
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Steve Nesius / Reuters

На американский штат Флорида может обрушиться ураган, в который перерастет тропический шторм «Идалия». Об этом сообщает Reuters.

О надвигающемся урагане американцев предупредили 27 августа. Ураган может достичь берега Флориды в среду, 30 августа. Возможные порывы оценили в 154 километра в час. Под угрозой столкнуться со стихией также находится Куба.

«"Идалия", вероятно, будет близка к сильному урагану или достигнет его интенсивности, когда дойдет до побережья Мексиканского залива во Флориде», — заявили в Национальном центре США по слежению за ураганами. Шторм может привести к проливным дождям и наводнениям.

Ранее в южной части американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,1. Землетрясение во время тропического шторма зафиксировали к северу от Лос-Анжелеса в воскресенье, 20 августа. Толчки ощущались примерно в семи километрах от города Охай.

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    Нина Ташевская
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