В Калифорнии во время шторма произошло землетрясение

Reuters: 20 августа в Южной Калифорнии произошло землетрясение

В южной части американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение во время тропического шторма зафиксировали к северу от Лос-Анжелеса в воскресенье, 20 августа. Толчки ощущались примерно в семи километрах от города Охай в округе Вентура.

«В настоящее время нет важных сообщений о повреждениях. Однако землетрясение сильно ощущалось по всему округу Вентура», — говорилось в сообщении местных властей.

Ранее президент США Джо Байден пообещал направить каждый имеющийся в стране актив на помощь жителям Гавайев, которые пострадали от крупного бедствия в виде разрушительных лесных пожаров. Тогда американский лидер высказался по поводу стихийного бедствия на острове Мауи.