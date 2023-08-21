В Калифорнии во время шторма произошло землетрясение
Reuters: 20 августа в Южной Калифорнии произошло землетрясениеСюжетЛесные пожары:
В южной части американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Reuters.
Землетрясение во время тропического шторма зафиксировали к северу от Лос-Анжелеса в воскресенье, 20 августа. Толчки ощущались примерно в семи километрах от города Охай в округе Вентура.
«В настоящее время нет важных сообщений о повреждениях. Однако землетрясение сильно ощущалось по всему округу Вентура», — говорилось в сообщении местных властей.
Ранее президент США Джо Байден пообещал направить каждый имеющийся в стране актив на помощь жителям Гавайев, которые пострадали от крупного бедствия в виде разрушительных лесных пожаров. Тогда американский лидер высказался по поводу стихийного бедствия на острове Мауи.