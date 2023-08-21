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14:05, 21 августа 2023Среда обитания

В Калифорнии во время шторма произошло землетрясение

Reuters: 20 августа в Южной Калифорнии произошло землетрясение
СюжетЛесные пожары:

Фото: Victor Medina / Reuters

В южной части американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение во время тропического шторма зафиксировали к северу от Лос-Анжелеса в воскресенье, 20 августа. Толчки ощущались примерно в семи километрах от города Охай в округе Вентура.

«В настоящее время нет важных сообщений о повреждениях. Однако землетрясение сильно ощущалось по всему округу Вентура», — говорилось в сообщении местных властей.

Ранее президент США Джо Байден пообещал направить каждый имеющийся в стране актив на помощь жителям Гавайев, которые пострадали от крупного бедствия в виде разрушительных лесных пожаров. Тогда американский лидер высказался по поводу стихийного бедствия на острове Мауи.

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    Нина Ташевская
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