Байден заявил о крупном бедствии в США

Президент США Байден заявил о крупных пожарах на Гавайях

Президент США Джон Байден пообещал направить каждый имеющийся в стране актив на помощь жителям Гавайев, которые пострадали от крупного бедствия, в виде разрушительных лесных пожаров. Слова американского лидера приводит издание Politico.

Байден высказался по поводу стихийного бедствия на острове Мауи, который входит в Гавайский архипелаг. В четверг, 10 августа, он заявил, что провел разговор с губернатором Джошом Грином и пообещал ему всю необходимую помощь от правительства.

«Любой, кто потерял близких, чей дом был поврежден или разрушен, немедленно получит помощь. Мы работаем как можно быстрее, чтобы потушить эти пожары и эвакуировать жителей и туристов. Пока наши молитвы с жителями Гавайев. Но не только наши молитвы: каждый актив, который у нас есть, будет в их распоряжении», — заявил Байден.

Пожары в США вспыхнули из-за сухой погоды и сильного ветра. В результате был полностью уничтожен город Лахайна, который был популярен среди туристов и имел большое культурное значение, так как в XIX веке носил статус столицы королевства Гавайи.