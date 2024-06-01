Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с Вадимом Абрашитовым и Ниной Руслановой

Актрису Заворотнюк похоронят на аллее знаменитостей на Троекуровском кладбище

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронят на аллее знаменитостей на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Telegram-канал Mash пишет, что могила Заворотнюк расположена рядом с могилами кинорежиссера Вадима Абдрашитова и актрисы Нины Руслановой. Неподалеку покоятся актеры Валентин Гафт, Анастасия Вознесенская и Роман Карцев, а также писатель Эдуард Успенский.

Ранее сообщалось, что семья Заворотнюк запретила фотографировать гроб с телом актрисы во время церемонии прощания. Разговоры об этом начались в очереди у Покровского монастыря, где проходило прощание с актрисой. Несмотря на единичные возмущения, большинство пришедших были солидарны с родственниками артистки.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая в возрасте 53 лет после многолетней борьбы с раком мозга. Диагноз звезде «Моей прекрасной няни» поставили в 2019 году.