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14:49, 1 июня 2024Культура

Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с Вадимом Абрашитовым и Ниной Руслановой

Актрису Заворотнюк похоронят на аллее знаменитостей на Троекуровском кладбище
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронят на аллее знаменитостей на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Telegram-канал Mash пишет, что могила Заворотнюк расположена рядом с могилами кинорежиссера Вадима Абдрашитова и актрисы Нины Руслановой. Неподалеку покоятся актеры Валентин Гафт, Анастасия Вознесенская и Роман Карцев, а также писатель Эдуард Успенский.

Ранее сообщалось, что семья Заворотнюк запретила фотографировать гроб с телом актрисы во время церемонии прощания. Разговоры об этом начались в очереди у Покровского монастыря, где проходило прощание с актрисой. Несмотря на единичные возмущения, большинство пришедших были солидарны с родственниками артистки.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая в возрасте 53 лет после многолетней борьбы с раком мозга. Диагноз звезде «Моей прекрасной няни» поставили в 2019 году.

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      Варвара Кошечкина
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