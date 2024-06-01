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14:55, 1 июня 2024Интернет и СМИ

В Госдуме заговорили о возможности признать Фонд Клуни нежелательным в России

Депутат Пискарев: в Думе обсудят возможность признать Фонд Клуни нежелательным

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Деятельность Фонда американского актера Джорджа Клуни могут признать нежелательной в России, заявил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале комиссии.

Пискарев сообщил, что в Государственной Думе обсудят возможность признать Фонд Клуни и его последователей нежелательными в России за призыв арестовать российских журналистов за якобы пропаганду войны. Депутат отметил, что подобные заявления являются «объявлением охоты» и у Москвы есть предусмотренные законодательством механизмы противодействия этому.

«Механизмы противодействия незаконным санкциям против наших журналистов и СМИ также предусмотрены нашим законодательством, и они могут быть задействованы в качестве ответных мер», — говорится в сообщении Пискарева.

Депутат подчеркнул, что власти США обеспокоены влиянием российских журналистов, транслирующих отличную от Вашингтона точку зрения. Однако именно США, как обратил внимание Пискарев, поставляют Киеву оружие и поощряют атаки Вооруженных сил Украины по территории России.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter) заявил, что американскому актеру Джорджу Клуни не нужно искать российских журналистов, так как его ждет разговор с ними «от заката до рассвета». Слова российского политика стали ответом на обещание директора по юридическим вопросам Фонда Клуни Анны Нейстат добиваться ареста российских журналистов в Европе.

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      Наталья Обрядина
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